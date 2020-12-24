Kocaeli'de "intihar süsü" verilmiş cinayetin sanığı müebbet hapse çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2017 yılında bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Yargıtay tarafından bozma kararının ardından yeniden yargılamanın yapıldığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ömer Eser Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık savunmasında, otomobilde sohbet ettiği sırada maktulün kendisine uygunsuz teklifte bulunduğu iddia ederek, "Bu nedenle kendisiyle tartıştık. O sırada bagajdan silahını aldı ve bana doğrulttu. Boğuşma yaşadık. Ben isteyerek bir şey yapmadım. Onu öldürme gibi bir kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına ve tahrik indiriminden yararlandırılmasına karar verilmesini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Eser Y'yi, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, sanığa verilen cezada indirime yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Panayır köyü yolunda 23 Ocak'ta 2017'de Burhan Yaman'ın (43) otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, intihar süs verilen olayın cinayet olabileceği şüphesiyle çalışmalarını genişletmişti.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, olayda kullanılan tabanca üzerindeki parmak izlerinin silinmeye çalışıldığını ve silahın maktulün eline sonradan verildiği bilgisine ulaşmış, bunun üzerine ekipler, maktulle aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan Ömer Eser Y'yi İzmit'teki evinde gözaltına almıştı.

Sanığa, "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmuştu.