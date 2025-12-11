  • İSTANBUL
Yerel Kocaeli’de husumet büyüdü! Genç adam silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
Kocaeli’de husumet büyüdü! Genç adam silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Kocaeli’de “kız meselesi” iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunan bir kişi, 19 yaşındaki genci silahla vurdu. Genç olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Bölgedeki inceleme sürerken, görüntüler olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle bir süre konuştu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Yiğit T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı anbean kameraya yansıdı

Öte yandan, Yiğit T.’nin, Toprak Yiğitdoğan’a silahla ateş ettiği anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterinin çıkmasıyla birlikte hızlı bir şekilde tabancasını çıkaran Yiğit T.'nin, gence defalarca ateş ettiği görüldü. 

