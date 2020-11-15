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Aktüel Kocaeli'de eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:03:54 -
Kocaeli'de eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı ve evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.D'nin evine gitti.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D. gözaltına alınırken, evde bulunan M.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin evde yaptığı aramada tabanca mermisi bulundu.

B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, polis memurları da kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.

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