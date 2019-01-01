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Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'de bir eğitim uçağının mecburi iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu pilot yaralandı, öğrenciyse yara almadan kurtuldu.

01 Ocak 2019 Salı 17:08
Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Havalimanından 14.30'da kalkan özel bir uçuş akademisine ait CESNA tipi tek motorlu eğitim uçağı, motorunda arıza olması nedeniyle mecburi inişe geçti.

Pilot yaralandı

Uçak iniş yaparken Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da düşmesi sonucu pilot İkram Kaya (53) yaralandı, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber Malgaz (52) ise yara almadan kurtuldu.

Kaya ve Malgaz, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından bulundukları yerden alınarak, Kartepe'deki otelin revirine getirildi.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim uçağının motorunun donması sonucu mecburi iniş yaptığını, ağaçların üzerine sert iniş yapmasından dolayı pilotun yaralandığını, yanında bulunan öğrencinin de yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin uçağın olduğu Kuzuyayla Geyik Alanı mevkisine ulaşarak, iki kişiyi kurtardığını ve otelin revirine götürdüğünü belirten Dursun, "Çok şükür yaralanan pilotun sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:08
  1. Kocaeli
  2. CESNA
  3. eğitim uçağı
  4. eğitim uçağı düştü

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