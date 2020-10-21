Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ramazan Altınsoy (38) idaresindeki 41 YY 840 çekici plakalı konteyner yüklü tır, D-130 kara yolu Kullar varyant mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.
Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafik akışı kontrollü sağlandı.
Devrilen tır ve konteyner, çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü.