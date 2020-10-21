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Aktüel Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:26:05 -
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ramazan Altınsoy (38) idaresindeki 41 YY 840 çekici plakalı konteyner yüklü tır, D-130 kara yolu Kullar varyant mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.

Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafik akışı kontrollü sağlandı.

Devrilen tır ve konteyner, çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü.

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