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Aktüel Kocaeli'de çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu
Aktüel

Kocaeli'de çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:01:03 -
Kocaeli'de çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın hasar oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Hamdolsun Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalleliler, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını, kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

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