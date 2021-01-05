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Aktüel Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Şüphelinin çaldığı parayı taşıdığı çuvallarla otel odasına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:53:03 -
Kocaeli'de çalıştığı firmadan 2 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çalıştığı firmadan bankaya yatırılacak 2 milyon lirayı çaldığı iddia edilen kişi ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilileri, bankaya yatırmak için 2 milyon 40 bin lirayı alan muhasebe çalışanı A.C.O'nun kaçması üzerine durumu polise bildirdi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, inceleme sonucu şüphelinin lüks otellerde kaldığını ve sürekli yer değiştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelinin gizlenmesine yardım ettiği öne sürülen yakınları A.A, Y.G, A.B. ve A.B'yi 3 Ocak'ta, A.C.O'yu ise arkadaşı A.F.Y. ile 4 Ocak'ta gözaltına aldı.

A.C.O'nun yakalanana kadar kendisine yardım eden diğer şüphelilere 3 otomobil ve 1 taksi plakası aldığı belirlenirken, söz konusu plaka ve otomobiller için tedbir kararı alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli A.C.O'nun çaldığı parayı taşıdığı çuvallarla otel odasına girmesi görülüyor.

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