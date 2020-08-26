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Aktüel Kocaeli'de bir sokak ile üç bina karantinaya alındı
Aktüel

Kocaeli'de bir sokak ile üç bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:50:09 -
Kocaeli'de bir sokak ile üç bina karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile üç bina karantinaya alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, temaslı pozitif vakaların görülmesi üzerine Nenehatun Mahallesi'ndeki bir sokak ile Osmangazi Mahallesi'ndeki üç binanın karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaymakamlık Vefa Destek Grubu ve Darıca Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan sokak ve binalara gıda kolisi bıraktı.

İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini, tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri uyguladıklarını belirtti.

Doğan, vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uymaları ile kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyardı.


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