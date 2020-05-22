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Kocaeli’de aranan 4 kişi jandarma denetiminde yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven ortamının sağlanması ve korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:44:57 -
Kocaeli’de aranan 4 kişi jandarma denetiminde yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven ortamının sağlanması ve korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.


Ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca 10 ilçedeki sorumluluk sahasında, 08.00 ila 24.00 saatleri arasında huzur ve güven ortamının sağlanması ve korona virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” yapıldı. 35 ekip, 141 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon ve tamamen kapatılan ya da kısıtlanan 182 iş yeri ve bin 71 araç denetlendi. Trafik yönünden kurallara uymayan 26 araç ve 2 sürücüye toplam 40 bin 514 lira para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında sorgulaması yapılan bin 149 vatandaş arasından yoklama kaçağı ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçundan arama kaydı bulunan 4 şahıs yakalandı. 20 yaş altı 1 şahsa ise 392 lira para cezası uygulandı.

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