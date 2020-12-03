  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu
Aktüel

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:27:41 -
Kocaeli'de 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 yaşındaki genç, mezarlıkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonucu İbrahim S. (24) olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan İbrahim S'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tar..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek
Ekonomi

Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerine yoğunluk oluşturdu. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay