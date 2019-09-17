Kocaeli Üniversitesi 5 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler?

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO, Gazanfer Bilge MYO birimlerinde görevlendirilmek Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı ile öğretim üyesi alımı yapılacak. Kocaeli Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Kocaeli Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi alım ilanı şu şekilde:

Kocaeli Üniversitesi akademik personel alım başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) ALES'ten en az 70 puan almış olmak, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

5) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Muafiyet

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi başvuruları nereye yapılacak?

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresinden girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi başvuruları için gerekli evraklar neler?

1) 2 Adet müracaat formu,

2) Özgeçmiş,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5) Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)

6) 2 Adet fotoğraf,

7) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)

10) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

12) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

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