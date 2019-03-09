Kocaeli Türküleri yeniden hayat buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6’ncısıı düzenlenen Kocaeli ve Tarihi-Kültürü Sempozyumunun bu yıl ki konusunu Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli tarihi ve kültürü oluşturuyor.

Prof. Dr. Feyzan Göher Vural’ın oturum başkanlığını yaptığı Orhan Gazi Salonu’nda ilk olarak ‘’Kocaeli Türkülerinin Grafiksel Analiz Yardımlarıyla İncelenmesi’’ konusu dikkatle dinlendi. İlimizin önemli değerlerinden biri olan Kocaeli Türküleri; bu çalışmada melodik akışları, ses geçişleri, ritmik yapıları ve notaları gibi birçok yönden incelendi. “Bizim Evin Yanına”, “Darbuka Çala Çala” ve Evlerinin Önü de Aralık” eserlerinin incelendiği sunumda Kocaeli Türkülerinin önemi ve eserlerin hikayelerine de dikkat çekildi. Selçuk üniversitesi araştırma görevlisi Hüseyin Şen, Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatroları’nı anlatan sunumuyla ilimizin sanata verdiği değeri bir kez daha göstermiş oldu. Anadolu’da ve Türkiye’de kurulan 3’üncü şehir tiyatrosu unvanına sahip Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatroları, oyun sahnelemenin yanı sıra sokak tiyatrosu, kukla atölyesi, tiyatro okulu gibi birbirinden büyük projelerle adını duyurmaya devam ediyor. 22 yıldır oyunlarını sahnelemeye devam eden Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, kurulduğu yılda ilk sahnelediği oyun Shakespeare’nin orijinal metnine sadık kalınarak hazırlanan, 7 saat süren 3 perdelik Hamlet eseri olmuştu. Konuyla ilgili olarak Hüseyin Şen, “Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatroları çok büyük emek vererek büyük bir kitleye ulaştı. Şu an için sahnelenen oyunlara bilet bulmak çok zor oluyor. Kocaeli Belediyesi bu tutumuyla tiyatronun ve sanatın önemini bir kez daha gösterdi, teşekkür ederim” dedi.

Kocaeli Musiki Derneği Başkanı Hasan Vehbi Hopalı, Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneğinin tarihçesini anlatan sunumuyla, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Recep Kankal, Osmanlı Son Dönemi Muvazzaf Gebze Naibleri konularıyla sempozyumun önemli sunumları arasında yer aldı.