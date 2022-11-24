Kocaeli sulu tarıma kavuşuyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Kandıra Safalı Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 247 ha sahanın sulu tarıma kavuşturulması için; 1-Çeşitli çap ve basınç sınıflarında 14.591 m HDPE (PE100) boru özel parçaların temini ve borularının döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, 2-Sulama şebekesi üzerindeki; toplam 152 adet sanat yapısının daimi teçhizatları ile birlikte inşası, 3-Sulama şebekesi üzerindeki gerekli miktarda işletme ve bakım yolunun yapılması, 4-Kamulaştırma planları ve işletme haritalarının yapılması işleri gerçekleştirilecek.

İhale 20.12.2022 tarih ve saat 14:00’de DSİ 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Ankara Caddesi No:221 Duçaınarı 16372 Yıldırım / BURSA adresinde yapılacak. İş 500 takvim günü içerisinde bitirilecek.

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