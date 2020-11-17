Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, filyasyon ekiplerine 7 araç ve belediye personeliyle destek verdiklerini söyledi.

Sezer, "Camiler, sosyal alanlar, ATM'ler, otobüs durakları gibi halka açık kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Kendimize düşen görev ve sorumluluklarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan halkımızın da maske, temizlik ve mesafe kuralına uyarak, pandemi sürecinden alnımız ak şekilde çıkmak. Tüm halkımızı, daha duyarlı olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızını azaltmak için her gün binlerce denetim gerçekleştirdiklerini, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladıklarını bildirdi.

Kurallara uymanın önemine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"En büyük ve en etkili denetimin sizlerin vicdanı olduğuna inanıyoruz. Yasak ve kısıtlama istemiyorsak kurallara uyalım. Hastanelerde doluluk oranlarımız artıyor. Kış mevsiminin etkileriyle daha çok artacağını değerlendiriyoruz. Sadece maske kullanıp mesafeye ve hijyene dikkat etseniz, inanın sorunu büyük ölçüde çözeceğiz. Sağlık çalışanlarımız yoruldu. Sokakta denetim yapan polisinden jandarmasına, zabıtasından vakıf çalışanlarına, görünmeyen kahramanlarımız valilik ve kaymakamlık çalışanlarına kadar herkes yoruldu. İmamlarımız filyasyonda çalışıyor, lütfen yardımcı olun."

- Sakarya

Sosyal medya hesabından Sakaryalılara seslenen Vali Çetin Oktay Kaldırım ise salgının sağlığı ve kenti tehdit etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Tedbirlere değil virüse direnilmesi gerektiğini vurgulayan Kaldırım, "Tedbirlere uymazsak daha ağır tedbirler gelecektir. Salgınla mücadeleyi hepimizin görevi, sorumluluğu ve kul hakkı olarak görmedikçe salgını durduramayız." uyarısında bulundu.

- Karabük

Karabük'te de ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerde bulundu.

Kentte, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi de gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, virüsün en fazla bulaştığı yerin ev ortamı olduğuna değinerek, "Lütfen 14 gün boyunca misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim, kalabalıklardan uzak duralım." uyarısı yaptı.

- Bartın

Bartın'da kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları ile halkın yoğun olduğu caddelerde denetim gerçekleştirildi, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması istendi.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı pazar yerinde HES kodu denetiminde bulundu.

Sosyal medya hesabından vatandaşlara gerekli olmayan etkinliklerin terk edilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Vali Sinan Güner, "Koronavirüse karşı tedbirimizi alalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmayalım. Eş, dost ve akraba ziyaretlerinden kaçınalım. Hep beraber kurallara uyalım, koronavirüsü yenelim." ifadelerine yer verdi.