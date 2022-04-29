Kocaeli Ramazan Bayramı 2022 namaz saati kaç? 2 Mayıs Kocaeli Ramazan Bayram namazı saati 2022:

Diyanet İl il Ramazan Bayramı 2022 namaz saatleri. Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet işleri Başkanlığı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazının il il saatlerini açıkladı. Peki Bayram namazı ne zaman kılınacak? Kocaeli bayram namazı saati kaç?

Kocaeli Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli’de Ramazan Bayram namaz saati 06.31’de kılınacak.

Çayırova Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Çayırova'da Ramazan Bayram namaz saati 06.33’te kılınacak.

Darıca Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Darıca'da Ramazan Bayram namaz saati 06.33’te kılınacak.

Dilovası Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Dilovası Ramazan Bayram namaz 06.32’de kılınacak.

Gebze Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Gebze'de Ramazan Bayram namaz saati 06.32’de kılınacak.

Kandıra Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Kandıra'da Ramazan Bayram namaz saati 06.29’da kılınacak.

Karamürsel Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Karamürsel'de Ramazan Bayram namaz saati 06.32de kılınacak.

Çayırova Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Çayırova'da Ramazan Bayram namaz saati 06.33’te kılınacak.

Kartepe Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Kartepe'de Ramazan Bayram namaz saati 06.29'da kılınacak.

Körfez Ramazan Bayramı namaz saatleri

2 Mayıs Pazartesi günü Körfez'de Ramazan Bayram namaz saati 06.31’de kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim Allaha rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.