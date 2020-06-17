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Aktüel

Kocaeli plajlarında kentsel donatı elemanları yenileniyor

Kocaeli’deki plajlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının bakım ve boyamaları yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:55:12 -
Kocaeli plajlarında kentsel donatı elemanları yenileniyor

Kocaeli’deki plajlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının bakım ve boyamaları yapılıyor.


Kocaeli’nin mavi bayraklı ve diğer plajları, yaz aylarında denize girerek dinlenmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girmeleri için çevre temizliğine dair hizmetlerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise il genelindeki plaj çevrelerinde bulunan kentsel donatı elemanlarının bakım ve onarımlarını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı mavi bayraklı Kandıra Cebeci, Kerpe, Miço Koyu Kadınlar, Kumcağız, Bağırganlı, Karamürsel ilçesi Altın Kemer ve diğer plajlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının boya, vernik, ahşap ve metal bakımlarını yapıyor. Yapılan bu çalışma ile deniz sezonunda plajlara giden vatandaşlar, kentsel donatı elemanlarını sorunsuz bir şekilde kullanabilecek.


Deniz sezonunun gelmesi ile Kocaeli’deki plajların temiz ve düzenli olması şehir içi kadar İstanbul, Sakarya ve diğer çevre illerden gelen vatandaşları da cezbediyor. Vatandaşlar denize girerek stres atarken Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenliği ve rahatı için birçok hizmeti aksatmadan sürdürüyor.

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