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Aktüel

Koca: (Yoğun bakım doluluk oranı) Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:26:13 -
Koca: (Yoğun bakım doluluk oranı) Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
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Satılık 2016 model Volkswagen Passat

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