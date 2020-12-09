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Aktüel Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor."
Aktüel

Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor."

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:21:57 -
Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor."
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