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Aktüel Koca: "Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."
Aktüel

Koca: "Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:06:26 -
Koca: "Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."
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