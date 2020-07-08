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Aktüel

Koca: "(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:27:03 -
Koca: "(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla
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Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

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