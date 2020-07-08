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Aktüel

Koca: "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:00:53 -
Koca: "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."
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Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

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