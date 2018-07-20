Koç Üniversitesi ücretleri ve puanları 2018 2019 Koç Üniversitesi tam burslu taban puanları

Öğrencilerin girmek istediği üniversiteler için tercih yapmasına 2 hafta kaldı. Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı. Peki Koç Üniversitesi 2018 2019 eğitim öğretim yılı ücretleri…

2018 2019 vakıf üniversite fiyatları yıldan yıla değişiklik gösterse de özel üniversite fiyatlarının en pahalı olduğu bölümler sağlık bölümleri gelmekte. Özel üniversite sağlık bölümleri fiyatlarında ise başı tıp çekmekte. Diş hekimliği özel üniversite fiyatları ve puanları ise ikinci sırada eczacılık, eczacılığı sırayla hukuk ve psikoloji takip ediyor. Özel tıp fakülteleri puanları ve ücretleri Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 50 bin civarında. Pahalı özel üniversiteleri içinde en ucuz özel üniversite fiyatları nedir? Koç Üniversitesi: Tıp 105 bin 500 TL. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 TL.

Koç Üniversitesi Başarı Bursları

%100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. (KUDEB Programı’nı inceleyiniz.)

Koç Üniversitesi %50 Burs (Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

Koç Üniversitesi %25 Burs (Kısmi Burs)

Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar.

Koç Üniversitesi Şehit Çocukları Bursu

YKS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 burslu veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.

Diğer burs imkanları için KUDEB'e başvurabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Kitap Bursu

KUDEB bursu kapsamında da kitap bursu verilmektedir.

Koç Üniversitesi Sporcu Bursu

Üniversitelerarası resmi müsabakası düzenlenen bir spor dalında, aşağıda yer alan kriterlere bağlı olarak başarılı olan öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu verilebilmektedir.

Koç Üniversitesi Lisans Eğitim Ücreti

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2018-2019 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 76,500 TL’dir; Tıp Fakültesi 2018-2019 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 105.500 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 76,500 TL’dir.

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir. Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.