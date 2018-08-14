Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!

Yeni Çağ Azerbaycan’ın haberine göre; bu olay sonrası Azerbaycan bankalarının Türk Lirası almayı durduğu konuşuluyor.

Konuyu araştırmak için Yeni Çağ Azerbaycan muhabiri bankaları ziyaret etti. Kapital, BTB, Uluslararası Banka, Günay Banka ve diğerleri lirayı kabul ettiklerini, şu anda 1 liranın 0.24 manat olduğunu söylediler.

İşin ilginç yanı, Azerbaycan bankaları değil, Türkiye’nin Azerbaycan’daki bankalarından Yapı Kredi Azerbaycan lira alımını durdurmuş durumda. Bankanın şubeleri bunun nedeniyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtti.

YAPI KREDİ KİMİN?

Yapı Kredi Azerbaycan, Unicredit (İtalya) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’nin (Türkiye) yan kuruluşu. Bu konuyla ilgili bankanın resmi internet sitesinde mevcut. Bilgiye göre, 2005 yılında Türkiye’deki Yapı Kredi Bankası, Koç Finansal Hizmetler ailesine katıldı. Koçbank Azerbaycan, 2007’den beri Yapı Kredi Azerbaycan ismiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yapı Kredi’nin böyle bir adım atması gerçekten büyük bir muamma. Azerbaycan bankalarında liranın kabul gördüğü bir durumda yöneticilerinin büyük bir kısmının Türk vatandaşları olduğu bir bankanın kendi lirasına sahip çıkmaması çok ilginç.

Herhalde bankanın konuyla ilgili geçerli bir açıklaması vardır.

Kaynak: Yenicag.az