THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarının ardından Azerbaycan'dan skandal bir olay ortaya çıktı. Azerbaycan bankaları Türkiye'ye destek olmak için Türk Lirası alımını artırmasına rağmen Koç Holding'in Azerbaycan'daki şirketi Yapı Kredi Bankası, Türk Lirası alımını durdurdu. Bu durum Koç Ailesi'nin safını gözler önüne serdi.

14 Ağustos 2018 Salı 18:22
Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!

Yeni Çağ Azerbaycan’ın haberine göre; bu olay sonrası Azerbaycan bankalarının Türk Lirası almayı durduğu konuşuluyor.

Konuyu araştırmak için Yeni Çağ Azerbaycan muhabiri bankaları ziyaret etti. Kapital, BTB, Uluslararası Banka, Günay Banka ve diğerleri lirayı kabul ettiklerini, şu anda 1 liranın 0.24 manat olduğunu söylediler.

İşin ilginç yanı, Azerbaycan bankaları değil, Türkiye’nin Azerbaycan’daki bankalarından Yapı Kredi Azerbaycan lira alımını durdurmuş durumda. Bankanın şubeleri bunun nedeniyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtti.

YAPI KREDİ KİMİN?

Yapı Kredi Azerbaycan, Unicredit (İtalya) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş’nin (Türkiye) yan kuruluşu. Bu konuyla ilgili bankanın resmi internet sitesinde mevcut. Bilgiye göre, 2005 yılında Türkiye’deki Yapı Kredi Bankası, Koç Finansal Hizmetler ailesine katıldı. Koçbank Azerbaycan, 2007’den beri Yapı Kredi Azerbaycan ismiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yapı Kredi’nin böyle bir adım atması gerçekten büyük bir muamma. Azerbaycan bankalarında liranın kabul gördüğü bir durumda yöneticilerinin büyük bir kısmının Türk vatandaşları olduğu bir bankanın kendi lirasına sahip çıkmaması çok ilginç.

Herhalde bankanın konuyla ilgili geçerli bir açıklaması vardır.

Kaynak: Yenicag.az

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:22
  1. Yapı Kredi Azerbaycan
  2. Unicredit
  3. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
  4. Koçbank Azerbaycan
  5. Koç Finansal Hizmetler
  6. Yapı Kredi Bankası
  7. Azerbaycan bankaları

YORUM YAZ

  • muratmurat1 sa önce
    devlet, kes cezasını.abd başka iki ülkenin ticaretini kendi koyduğu ambargoyla bağlantılandırıyorda sen kendi kanunlarına tabi Y.K.B. ceza kesemiyormusun.Azerbaycan y.k.b na kes cezayı.biz kimin ne mal olduğunu ayrıca onyıllardır iyi biliyoruz.
  • gayribangayriban50 dk önce
    özellikle böyle günlerde koç holding te dahil işi tıkırında bütün hodingler veşirketler elini taşın altına koymalı..amaaa asıl 17 seneden beri sektirmeden vede ara vermeden ihale alanlar varya.. işte onların şu anda varını yokunu ortaya döküpte destek olması lazım.sen onların isim isim bilirsin sevgili YeniAkit editörü..onlarıda manşetlere taşıyın bence...biliyosunuz ki bu zümre Akp iktidarı boyuncayüzlerce milyar dolar ihaleler aldı
  • a@gmail.com[email protected]52 dk önce
    Günaydın haim nahumun torunlarından ne bekliyorusunuz efendiler
  • ahmetahmet1 sa önce
    inanılmaz...bu ne ya ... .haber doğruysa bu skandalı profesyonellik gerekçesi örtmez. şimdi değilse devletin-milletin yanında ne zaman olur vatanseverler?..açıklama yapmalı KOÇ Ailesi derhal!
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Yanlışım yoksa Koçlar Yahudidir, bu doğru ise onlardan başka ne beklenir ?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı F-35'lere dikti
  1. İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı..
  2. "Dövizini bozdurana hukuki destek..
  3. Sabotaj mı? Amonos Dağları'nda yangın!
  4. İbrahim Kalın'dan İtalya'ya taziye..
  5. Yakalanan Yunan askerler için flaş..
  6. Berat Albayrak: Türk Lirası daha da..
  7. Elazığ'da oyun oynarken ağzında..
  8. Diyanet’ten "Milli ürünleri tercih..
  9. Gaziantep'te silahlı kavga: 1 kişi..
  10. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
  11. TBMM Başkanı Yıldırım ilk yurt dışı..
  12. Özkan Kılıç'ın acı günü
  13. Kayseri'de FETÖ sanığı vergi..
  14. İpekyolunda iki tır kafa kafaya..
  15. Batman Valiliğinden patlamayla ilgili..
  16. İngiltere'den Papaz Brunson açıklaması
  17. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı toplantısı
  18. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
  19. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
  20. Rusya'dan Türkiye için yeni hamle! Çin..
Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?