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Ekonomi Koç Holding'den flaş karar! Satışa çıkarıyor
Ekonomi

Koç Holding'den flaş karar! Satışa çıkarıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-23 15:42:00 -
Koç Holding'den flaş karar! Satışa çıkarıyor

Koç Holding, Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlattığını KAP'a bildirdi.

Koç Holding, Tat Gıda'nın satışı için alternatiflerin değerlendirilmesi çalışmasını başlattı.

Koç Holding'in KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ana ortağı Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır. 

Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Koç Holding'in bildirimi üzerine; sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimiz ve halka açık ana ortağı Koç Holding'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla, söz konusu görevlendirme konusunda açıklama yapılması ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır."
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