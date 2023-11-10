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Ekonomi Koç Holding KAP'a resmen bildirdi! Milyar dolarlık yatırım iptal edildi
Ekonomi

Koç Holding KAP'a resmen bildirdi! Milyar dolarlık yatırım iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-10 21:48:00 -
Koç Holding KAP'a resmen bildirdi! Milyar dolarlık yatırım iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore basını Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımının iptal edildiği haberleri çıktı. Koç Holding bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi açıklamayı yaptı.

Koç, Ford ve LG Energy Solution ortaklığıyla Ankara'da yapılacak 32 milyar TL'lik batarya fabrikası yatırımı iptal edildi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford'un Kocaeli Yeniköy'e 2 milyar avro yatırım ile kurduğu yeni fabrikasının açılışına katılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada bu yıl, 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 2 milyonu Amerika'da olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Mevcut firmaların ve yeni aktörlerin piyasaya girişiyle bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor" diyerek Ankara’da beklenen yatırımın benzerine destek vermişti.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

NİYET MEKTUBU FESHEDİLDİ

"Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.

GELECEKTE YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir."

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