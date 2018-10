KOBİ’lere nefes aldıracak katkı

Kredi borcunu ödeme zorluğu çeken KOBİ’ler rahat bir nefes alacak. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tavsiye niteliğinde aldığı kararla, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanların, vadesi gelen taksitlerini 24 aya kadar ‘vadelendirebileceği’ni açıkladı.

TBB: Beklentilerde iyileşme başladı

TBB’den yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu’nun Yeni Ekonomi Programı’nı görüştüğü belirtilerek, risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı belirtildi.

Açıklamada, alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağının öngörüldüğü, bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu vurgulandı.

Bu amaçla, TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde kararlar alındığı ve üyeler ile paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden; bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018’den sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019’a kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.”

“Hızlıca uygulamalarını bekliyoruz”

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararını değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “TBB’nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz” dedi.

“Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ’lere kullandırmalı” diyen Avdagiç, “Şimdi Kredi Garanti Fonu’nun da devreye girerek, yapılandırılacak borca teminat sağlaması çok yararlı olur” önerisini getirdi. Şekib Avdagiç şunları söyledi: “6 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadelendirme KOBİ’ler için çok olumlu. Bankalar Birliği’nin kararını takdirle karşılıyoruz. Bankalar, KOBİ’lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız. İTO olarak banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının KOBİ’lere de sağlanması ihtiyacını 10 gün önce yaptığımız yazılı bir açıklamada dile getirmiştik. Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok. Türkiye Bankalar Birliği’ne yaklaşımlarından dolayısı teşekkür ediyoruz.”

Enflasyonla mücadelenin yol haritasını açıklıyor

TBB’nin kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında, “15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB’ye teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın (bugün) açıklayacağımız Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

“Birlikte mücadele edilmeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programını ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın hem mali disiplini koruma, hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.”

MÜSİAD’dan tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da enflasyonla mücadele paketine tam destek verdi. Kaan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bizler, “Meselemiz Türkiye Olsun” diyerek yola çıktık ve attığımız her adımı bu şuurla yerine getirdik. Yine aynı şuur ve hissiyatla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkat çektik. “Yüksek Kur-Yüksek Enflasyon” sarmalından çıkış noktasında; iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz.”

Editörden…

Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararı, şirketlerin varlık değerlerinin korunması ve finansal yapılarının korunması için önemli bir tavsiye niteliğinde olduğu dikkate alındığında şu hususlar öne çıkıyor: Söz konusu tavsiye kararı likidite ve nakit akışının çok önem kazandığı bu dönemi atlatmada işletmeler açısından önemli bir işlev görebilir. Varlık değerlerinin de erozyonu dikkate alındığında bu varlıkların ticari değerlerinin korunması da işletmelerin önümüzdeki dönemdeki ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi açısından ayrıca önemlidir. Bankaların sıcak bakması durumunda şirketlerin böyle bir fırsatı değerlendirmesi ekonomik çarkların dönmesi için yararlı olacaktır.