  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar? "Son 24 saatte" diyerek duyurdu! Trump'tan yeni İran açıklaması "Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddiası! DMM'den verilerle yalanlama Fırtına ve selde 5 kişi öldü! O ülke felaketi yaşıyor Yangın kontrol altına alındı! İşte Marmaris’te son durum Siviller için yeni uyarı! İsrail’in Lübnan’daki tahliye emirlerine BM’den tepki Ateşkes sonrası Beyrut’a ilk saldırı! Katil İsrail, Lübnan'ı hedef aldığını duyurdu Sıcak saatler! İran gemisi vuruldu Ekrem'in kasalarının özel jet trafiği Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
Kobi KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!
Kobi

KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!

Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’daki KOBİ’ler için yeşil dönüşüm odaklı yeni destek süreci başlıyor.

Orta Karadeniz’de üretim yapan KOBİ’ler için yeşil geçiş sürecini hızlandıracak yeni bir destek kapısı açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'daki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 240 milyon lira destek verecek, bu illerdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat, gıda, turizm, tekstil ile hazır giyim ve akıllı tarım sektörlerinin büyümesi sağlanacak.

 

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının 8'inci haberinde OKA tarafından "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesindeki yatırımlara sağlanacak desteklere ilişkin bilgilere yer verildi.

 

SoGreen Projesi kapsamında toplam 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine aktarılacak.

 

Projeyle KOBİ'ler, kooperatifler ve benzeri yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan projeleri desteklenecek. 7 yıl sürecek projeyle mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek yatırımlar desteklenecek. Ayrıca, yerelde çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımlarına da öncelik verilecek.

 

Proje başına 7,5 milyon liraya kadar destek

OKA tarafından Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'daki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 240 milyon lira destek sağlanacak.

 

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda proje başına asgari 2,5 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.

Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması öngörülüyor. Bu çerçevede orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat, gıda, turizm, tekstil ile hazır giyim ve akıllı tarım alanlarındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere yeşil geçiş yatırımlarının hayata geçirilmesi, KOBİ'lerin yeşil teknoloji ve kaynak verimliliği çözümleri ile sürdürülebilir işletmelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

 

Herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecek

Geri ödemeli finansman desteği kapsamında KOBİ'lerin belirlenen önceliklere ilişkin yatırımlarına, 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın destek verilecek.

 

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunmasına odaklanan bu proje kapsamında, özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam fırsatları yaratan veya mevcut çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan proje başvurularına öncelik tanınacak.

 

Kadın ve gençler öncelikli değerlendirilecek

Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere avantaj puan sağlanacak. Buna göre kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençlerin sahip oldukları ya da yönettikleri KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait KOBİ'ler öncelikli olarak değerlendirilecek.

 

Ayrıca, işletmelerin personeline Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

KOBİ’lere dev destek: 235 milyon liralık yeşil dönüşüm hamlesi
KOBİ’lere dev destek: 235 milyon liralık yeşil dönüşüm hamlesi

Ekonomi

KOBİ’lere dev destek: 235 milyon liralık yeşil dönüşüm hamlesi

KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!
KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!

Kobi

KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!
Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Kobi

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek
Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek

Kobi

Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23