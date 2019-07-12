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KOBİ’ler kriz dinlemedi!

İSO İkinci 500’e göre, Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketleri 2018 yılında üretimden net satışlarını yıllık enflasyon rakamını geride bırakan yüzde 27,8 artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükseldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:44
KOBİ’ler kriz dinlemedi!

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi.

Satışlarını artırıp büyüdüler

Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

Araştırmada üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil oldu. Araştırmada ikinci sırada 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri, üçüncü sırada ise 411,6 milyon TL’lik üretimden satışları ile Erişler Yem yer aldı. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde Ar-Ge yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi.

AR-GE yapan firma sayısı 218’e ulaştı

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017’de yüzde 23,4 iken, geçen yıl yüzde 21,6’ya indi. 2017’de yüzde 3,1 olan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise geçen yıl yüzde 2,1’e geriledi. Ar-Ge harcamaları ise yüzde 2,1 artarak 498,6 milyon TL’ye yükseldi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Araştırma sonuçları, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi Türkiye’ye karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koyuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:44
  1. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
  2. İSO
  3. Türkiye
  4. Bilkont Dış Ticaret
  5. Tekstil
  6. AR-GE
  7. KOBİ

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