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Kobi zirvesi haftaya İstanbul'da yapılıyor

Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritasını çizmek için planlanan 14. KOBİ Zirvesi 25 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

20 Nisan 2018 Cuma 11:41
Kobi zirvesi haftaya İstanbul'da yapılıyor

TOSYÖV, TİM, TOBB ve KOSGEB işbirliği, İstanbul Ticaret Odası ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile organize edilen zirve bu yıl, Toplum 5.0 “Süper Akıllı Toplum” ana teması ile gerçekleştirilecek.

ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, zirvede gündeme gelecek konu başlıklarını şöyle sıraladı: “Finans Sektörü Süper Akıllı Toplum İçin Hazır mı?”,  “Süper Akıllı Toplumun İnsanı”, “Süper Akıllı Toplum Tehditler ve Fırsatlar, Dijital Dönüşüm ve Değişen Dünya”, “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” Zirveye üniversitelerin yüksek teknolojiyle ilgili akademik kadrolarını, ileri teknoloji üreten ve kullanan tüm firmaların yöneticilerini davet ettiklerini dile getiren Kuleyin, ‘’Bu yıl ileri teknoloji konularını gündeme getirip KOBİ’lerimize destek olacak yol haritalarının çizilmesine öncülük edeceğiz’’ dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:41
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. KOBİ

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