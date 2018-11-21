KOAH nedir?

Uzmanlar, dünyada en sık ölüme yol açan 4'ncü hastalık olan KOAH'a karşı uyarıyor!

KOAH hastalığı nedir belirtileri ve alınması gereken önlemler nelerdir?

KOAH hastalığını öğrenmeden önce akciğer nedir onu öğrenelim.



Akciğer; göğüs boşluğunda yüreğin sağ ve solunda az çok piramit şeklinde olan solunum organlarıdır. Solunumu gerçekleştirmemize yarayan organlarımızdır. Kısa adı koah olan kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı.

Koah aslında sadece Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı anlamına gelmemektedir.

KOAH'ta K harfi; Kronik yani sürekli olan, O harfi; Obstrüktif yani tıkanıklık oluşturan, A harfi; Akciğeri etkileyen, H harfi; Hastalık olduğunu tanımlamaktadır.

KOAH; Anfizem ve kronik bronşiti kapsayan, akciğerlere giren ve çıkan havayı nefes darlığına sebep olacak derecede kısıtlayabilen, mutlaka ilerleyen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır.

ANFİZEM NEDİR?

Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete sebep olan bir hastalıktır. Bunun sonucunda akciğerde elastikiyet kaybı yani nefes alınca kabarma, verince sönme kaybı ile nefes darlığı görülür.

KRONİK BRONŞİT NEDİR?

Kronik bronşit, en az iki yıl üst üste ve bu iki yılın en az üç ayında öksürük ve balgamla seyreden ilerleyici bir rahatsızlıktır.

KOAH HASTALIĞININ SEBEPLERİ NELERDİR?

1- Mesleki zararlı gazlar, tanecikler (mikro parçacık) solunması. Bu durum ilaçlamalarda, marangozlukta, demir çimento işçiliğinde, tozlu yol çalışmalarında, madencilikte, püskürtme yapılan her iş alanında söz konusudur. Önce iş güvenliği diye "baret" simgesi kullanılır ama asıl iş güvenliğini saydığımız alanlarda çalışanlar için "solunum maskesi" kullanmak olduğu önemsenmez. Maalesef bizdeki yaygın "bişi olmaz canım.." zihniyeti KOAH'ın en çok bu sebeple yaygınlaşmaktadır.

2- Ve sonra sigara.. Özenti ile başlayıp, tiryakiliğe dönüştüğünde bırakılamaz hale gelen sigara illeti.. Devlet etkin bir şekilde sigara ile mücadele ediyor. Hem kanser ve hem da KOAH müsebbibi bu illet, sadece içeni değil, çevresinde bulunan, ailesini ve yakınlarını da tehlikeye atıyor.

3- Son olarak hava kirliliği. Soba ve fabrika bacalarının şehirlerin üzerine kustuğu yoğun dumanla kirlenen havayı soluyan insanlar, usul usul toplu halde hastalanıyorlar.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Öksürük

2- Balgam çıkarma

3- Kan tükürme

4- Soluk darlığı

5- Kanın oksijen doymuşluğunda azalma

6- Kalp yetmezliğine bağlı, ayaklarda şişme

7- Göğüste tıkanma

8- Hırıltılı solunum

Koah hastalığının türleri nelerdir?

1- A tipi (Amfizem)

2- B tipi (bronşit)

3- C tipi (karışık)

KOAH ASTIMDAN NASIL AYRILIR?

İkisi de aynı kişide olabilir. Benzer belirtilere sahip solunum yolu hastalıklarıdır. Her ikisinde de akciğerlerde enflamasyon var ama her iki hastalıkta farklı. Tedaviye cevapları da çok farklı..

KOAH'IN VÜCUDA NE GİBİ ETKİLERİ OLMAKTADIR?

1- Hava yolları daralır, yani akciğerlere daha az hava girer.

2- Hava yollarının duvarları kalınlaşır ve şişer.

3- Hava yollarının çevrelerindeki kaslar, kasılır.

4- Hava yollarının içinde balgam artması ve tıkanıklar olur.

5- Hava tıkanıklıktan dolayı geri boşalamaz, göğüsümüzü sıkışık hissederiz.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

1- Sigarayı bırakın.

2- İşiniz gerektiriyorsa maske takın.

3- Her muayenede ilaçlarınız hakkında konuşun.

4- Nefes alıp vermeniz kötüleştiğinde, hemen hastaneye veya doktorunuza gidin.

5- Evin havasını temiz tutun. Nefes alıp vermenizi zorlaştıran duman ve buharlardan uzak durun.

6- Vücudunuzu dinç tutun. Solunum egzersizlerini öğrenin. Düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapın.

7- Sağlıklı gıdalar yiyin. Sağlıklı bir kiloya gelin.

Tedavisi nasıldır?

Günümüzde Koah'ı ortadan kaldıracak, tamamen düzeltecek bir tedavi yok. Ancak sigaradan uzak durmak ve daha önce saydığımız işlerde çalışırken mutlaka maske takmak bu hastalığı çok büyük ölçüde önler.

Hastalığın derecesine göre tedavi, akciğerlere giden hava miktarını arttırmayı sağlayan bronkodilatatör gerektirebilir. Bunlar doktor kontrolünde düzenli olarak alınması gereken bakım ilaçları ve salbutamol, terbutalin v.b gibi bulguların ve krizlerin üstesinden gelmek için alınan rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere iki çeşittir.

Ozon tedavisi gibi destekleyici tedaviler de uygulanabilmektedir. Ayrıca balgam sulandırıcı ve antioksidan etkisi olan Asetilsistein adlı maddenin KOAH hastalarında yararı düşünülmektedir.

Doktorunuza danışarak bitkisel karışımlar da kullabilirsiniz.