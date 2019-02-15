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Knicks 18 maç sonra kazandı

18 maçtır üst üste kaybeden New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 15 sayı farkla yendi

15 Şubat 2019 Cuma 10:03
Knicks 18 maç sonra kazandı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, 18 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda Atlanta Hawks'ı 106-91 mağlup ederek bozdu.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan New York Knicks, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 106-91'lik skorla geçerek 18 maç sonra ilk kez kazandı.

Sezonun 11'inci galibiyetine ulaşan Knicks'te Dennis Smith 19 sayı ve 7 asist, Kadeem Allen 14 sayı ve 9 ribaunt, DeAndre Jordan 10 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Konox ise 9 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Maçın en skorer oyuncusu, Hawks'ta 21 say kaydeden Dewayne Dedmon oldu. Trae Young 16 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.


- Westbrook'un üstün performansı yetmedi


Çekişmeli mücadelede New Orleans Pelicans, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 131-122 mağlup ederek sezonun 26. galibiyetine imza attı.

Pelicans'ta Julius Randle 33 sayı ve 11 ribaunt, Jrue Holiday 32 sayı ve 7 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Bu sezon 20. kez kaybeden Thunder'da Russell Westbrook 44 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Paul George 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Nerlens Noel ise 22 sayı ve 13 ribauntla maçı tamamladı.


- Magic zorlanmadı


Günün diğer karşılaşmasında Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Charlotte Hornets'i 127-89 yendi.

Sezonun 27. galibiyetini elde eden Magic'te Terrence Ross 21, Jonathan Isaac 16 sayı, Nikola Vucevic 17 sayı ve 11 ribaunt, Aaron Gordon ise 10 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.

Bu sezon 30. kez kaybeden Hornets'te Malik Monk 15, Jeremy Lamb 14 sayı, Cody Zeller 13 sayı ve 7 ribaunt üretti,

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:03
  1. 18 maçlık mağlubiyet serisi
  2. Amerikan Basketbol Ligi
  3. Atlanta Hawks
  4. New York Knicks

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