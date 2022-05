KMO’dan Fark Yok Sevgi Var projesine destek

TODEV’in otizmli çocuklar ve gençlerin objektifine yansıyan fotoğraf kareleriyle düzenlediği “Fark Yok Sevgi Var” sergisi, 24-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane’de otizm dostu destekçileri bir araya getirdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun da destekçileri arasında olduğu Fark Yok Sevgi Var projesi için otizmli bir gencin çektiği fotoğrafıyla sergiye katılan KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, özel çocuklara katkılarından dolayı TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe’den teşekkür plaketi aldı.

Uluğtekin: “Otizmli bireylere hayatın her alanında yeni kapılar açmalıyız”

Fark Yok Sevgi Var projesinde otizmli çocuklar ve ailleri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, “Özel çocuklarımız ve gençlerimiz ile aramızda hiçbir fark yok. Otizmli bireylere yönelik eğitimlerle çocuklarımızın ne kadar başarılı projelere imza attıklarını görüyoruz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Otizm için farkındalık oluşturmaya, özel gereksinimli çocuklarımızın eğtimine destek olmaya ve onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. KMO olarak desteklediğimiz sosyal sorumluk projelerinde önceliğimiz daima çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlara hayatın her alanında yeni kapılar açmalı ve toplumumuzun her kesimiyle desteklemeliyiz. Empati ve sevgiyle birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Yeter ki değerli çocuklarımız ve aileleriyle her zaman birlikte olalım. Bu anlamlı proje için TODEV’e, fotoğraflarıyla destek olan isimlere ve sergi için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gönülden kutluyorum.” diye konuştu.