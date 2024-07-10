Klima şikayetlerinde büyük artış

Son yıllarda yükselen hava sıcaklığına paralel olarak klima kullanım oranlarında da ciddi artış görüyor. Bu doğrultuda çözüm platformu Şikayetvar, klimayla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre 2024’ün Mayıs ve Haziran ayı şikayet artış oranları kıyaslandığında şikayetler bir ay içerisinde yüzde 1.173 artış gösterdi. 2023’ün ilk 6 ayı ile 2024’ün aynı dönemi kıyaslandığında şikayetleri yıllık olarak yüzde 477 arttı.

Türkiye’de klima kullanım oranı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerde yüzde 50’leri aşan klima kullanıms oranı; Türkiye genelinde evlerinde kullanım oranı ortalama yüzde 32… İşyerlerinde klima kullanım oranı ise oldukça yüksek. TÜİK verilerine göre 2023’te yüzde 45 olan bu oran 2024 yılında bu oran yüzde 50’nin üzerine çıktığı gözlemleniyor. Ayrıca Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre, enerji tüketimi içinde klima kullanımı önemli bir yere sahip…

Şikayetvar verilerine göre klimayla ilgili en çok çözüm bekleyen konular şöyle sıralanıyor:

Yüksek enerji tüketimine paralel olarak elektrik faturalarındaki artış,

Klima servis hizmetlerinde yaşanan gecikmeler, yedek parça teminindeki sıkıntılar ve yüksek bakım maliyetleri,

Kurulum ve montajda yaşanan sorunlar,

Elektronik aksamda veya kompresörde yaşanan problemler.