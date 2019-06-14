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Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi

- NBA final serisinin 6. maçında sakatlanan Golden State Warriorslı Thompson'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi

14 Haziran 2019 Cuma 12:01
Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson'ın, sol diz ön çapraz bağında yırtık meydana geldiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 114-110 kaybettikleri NBA final serisinin 6. maçında 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Thompson'ın, ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Son 5 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant de serinin 5. karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sağ baldırındaki zorlanma sebebiyle final serisinin ilk 4 maçını kaçıran Durant, 2. periyodun bitimine 9 dakika 46 saniye kala sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 30 yaşındaki basketbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:01
  1. Basketbol
  2. Golden State Warriors
  3. Klay Thompson
  4. NBA

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