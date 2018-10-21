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Klasik otomobillerle 3 bin yıllık antik kente tarihi yolculuk

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ile Muğla'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 160 klasik otomobil tutkunu,'Tarihte Gezmeye Engel Yok' adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında engellilerle birlikte Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

21 Ekim 2018 Pazar 18:29
Klasik otomobillerle 3 bin yıllık antik kente tarihi yolculuk

Yatağan Belediyesi, Turkish Classic Car Murat 124, Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı iş birliğinde Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen 'Tarihte Gezmeye Engel Yok' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ve Muğla'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 160 klasik otomobil tutkunu, konvoy oluşturarak, Stratonikeia Antik Kenti'ne geldi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve engelliler, klasik otomobillerde fotoğraf çektirdi. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kentin tarihi günlerden birine evsahipliği yaptığını söyledi. Kentin girişinde buluşan klasik otomobillerin tarihi kente farklı bir hava kattığını belirten Söğüt, "Stratonikeia Antik Kenti'nde farklı dönemlere ait eserlerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında bir takım etkinliklere de evsahipliği yapıyoruz. Biz bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu etkinlik sayesinde engelli vatandaşların kenti görmelerini istedik. Bu sayede burayı neden kazdığımızı, koruduğumuzu ve yaşatmak istediğimizi görmüş olurlar. İnsanların buraya gelip eğlenmesinden dolayı çok mutluyum" dedi.

'Lütfen engel çıkarmayalım'

Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Esma Ezenel de festivale Muğla ve çevresinden engellilerin katıldığını söyledi.

Ezenel, birçok engellinin ilk defa bir antik kent gördüğünü kaydederek, "Festivalimizin amacı farkındalığı 365 gün fark ettirmektir. Gerçekten ses getirmek istiyoruz. Engellilerin yaşam şartları o kadar zor ki artık sesimizi olabildiğince duyurmak istiyoruz. Eğlenerek güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Engelli yerine 'engellenenler' diyorum. Lütfen engel çıkarmayalım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:29
  1. Muğla
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Denizli
  5. Aydın
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Stratonikeia Antik Kenti
  9. Tarihte Gezmeye Engel Yok etkinliği
  10. Klasik arabalar

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