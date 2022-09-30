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Kadın - Aile Klasik keklerden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre
Kadın - Aile

Klasik keklerden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre

Misafirlerinizi hayran bırakacağınız tahin ve susamın buluştuğu enfes bir kek tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-09-30 12:37:39 - 2022-09-30 12:37:39
Klasik keklerden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre

Tahinli Kek için malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı tahin

2 kabartma tozu

2 su bardağı un

Keki ıslatmak için 1,5 su bardağı süt

Sosu için 

1 su bardağına yakın tahin

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

Kavrulmuş susam, fındık ve fıstık

Yapılışı

Öncelikle şeker ve yumurtayı çırpıyoruz. Ardından un haricinde kalan malzemeleri ekledikten sonra homojen kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. En son eklediğimiz unu da çırptıktan sonra kelepçeli kaba veya borcama önce susam serpiyoruz ve kek hamurumuzu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına hamurumuzu yaklaşık 30-35 dakika pişiriyoruz. Kürdan yardımıyla da kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kek piştikten sonra sosunu ekliyoruz. Ve servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. 

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