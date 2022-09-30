Klasik keklerden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre
Misafirlerinizi hayran bırakacağınız tahin ve susamın buluştuğu enfes bir kek tarifi...
Tahinli Kek için malzemeler
4 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı tahin
2 kabartma tozu
2 su bardağı un
Keki ıslatmak için 1,5 su bardağı süt
Sosu için
1 su bardağına yakın tahin
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
Kavrulmuş susam, fındık ve fıstık
Yapılışı
Öncelikle şeker ve yumurtayı çırpıyoruz. Ardından un haricinde kalan malzemeleri ekledikten sonra homojen kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. En son eklediğimiz unu da çırptıktan sonra kelepçeli kaba veya borcama önce susam serpiyoruz ve kek hamurumuzu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına hamurumuzu yaklaşık 30-35 dakika pişiriyoruz. Kürdan yardımıyla da kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kek piştikten sonra sosunu ekliyoruz. Ve servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.