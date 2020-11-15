KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı

İSTANBUL (AA) - KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "KKTC çifte standart ve adaletsizliklere rağmen her gün Türkiye'mizin de desteğiyle gelişmekte ve daha da ileriye gitmektedir." dedi.



KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra Kıbrıs gazileri, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu Komutanlığı Bandosu'nun marş dinletisiyle devam etti.



Burada konuşan KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele'nin KKTC'nin kuruluş sürecinde yol gösterici olduğunu belirterek, "Atatürk'ün verdiği mücadele KKTC'nin 1963-1974 yıllarında verilen varoluş mücadelesinde, bugün uluslararası planda yürüttüğü haklı davada, yüce Türk ulusunun parçası, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Kıbrıs Türk halkına umut olmuş dayanma gücü ve başarma azmi vermiştir." diye konuştu.

KKTC'nin ilanının 37. yılı olmasına rağmen devletleşme sürecinde 57 yılı geride bıraktıklarını anımsatan Çınar, Kıbrıs Türk halkının eşit ve saygın bir biçimde mücadelesini asla terk etmediğini vurguladı.

Çınar, bölgesel ve uluslararası birçok kuruluşun KKTC'ye karşı ambargo ve çifte standart uygulamaya devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu çifte standart ve adaletsizlik elbet bir gün kendi çabalarımızla sona erdirilecek. O gün geldiğinde bugün uluslararası planda Kıbrıs Türk halkını unutturmak için çabalayan Rum tarafı başta olmak üzere haksız hukuksuz tarihlerinden utanacak pek çok kesim olacaktır. Tüm bunlara rağmen KKTC her gün Türkiye'mizin de desteğiyle gelişmekte ve daha da ileriye gitmektedir. "

Çınar konuşmasını, "Kıbrıs Türk mücadele tarihinin lideri merhum doktor Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." diyerek tamamladı.













