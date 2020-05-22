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KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:20:26 -
KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’dan narenciye bahçelerinde çalışmak amacıyla gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yurda getirilen işçiler, eve dönme mutluluğu yaşıyor.

Siverek ilçesinden 5 ay önce bahçe işlerinde çalışmak amacıyla KKTC'ye giden mevsimlik tarım işçileri, buradaki işlerinin bitmesi üzerine Türkiye'ye dönmek istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dönemeyen işçiler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar'a taleplerini iletti.

Gülpınar'ın da durumu ilgili bakanlıklara iletmesiyle işçilerin KKTC'den yurda getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen vapur seferiyle yurda getirilen işçiler, karantina sürecini evlerinde geçirmek üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Siverek ilçesine dönen işçilerden Memduh Tekdemir, yaptığı açıklamada, bayram öncesi eve dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İşçilerden Veysi Tekdemir de çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

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