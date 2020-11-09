KKTC'de hükümet kurma çalışmaları başladı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan yeni hükümet kurma yetkisi alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, parti ziyaretlerine başladı.

UBP Genel Başkan Vekili Saner ve beraberindeki heyet, bugün hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisini (CTP) ziyaret etti.

CTP Genel Merkezinde yapılan görüşmenin ardından, Saner ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, değerlendirmelerde bulundu.

Saner, ülkede hükümet kurulması gerektiğini ve parti olarak bu konuda çok hassas olduklarını belirterek "İlk ziyaretimizde UBP'nin bir icraat hükümeti kurabilmesi adına CTP'nin görüşlerini almak istedik. Bir icraat hükümeti kurulabilmesi için parlamentodaki diğer partilerle de görüşerek, en son noktaya kadar şansımızı zorlayacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Saner, ele alınan hususları kendi karar organlarında değerlendirdikten sonra tekrar haberleşecekleri konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Erhürman, UBP ile CTP'nin KKTC'nin en köklü iki partisi olduğunu ifade ederek iki parti arasındaki iletişimin sağlıklı devam etmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

İki partinin birbirini çok iyi tanıdığının ve özellikle Kıbrıs meselesi bağlamında görüş ayrılıkları olduğunun altını çizen Erhürman, şöyle devam etti:

"Sayın Saner'in uzun erimli bir hükümet arayışı var, bu arayışın da devam etmesi gerekiyor. Biz, UBP ile uzun erimli bir icraat hükümeti içerisinde bulunmanın partimiz tarafından çok uygun görülmediğini kendilerine aktardık ama iletişimimiz tabii ki devam edecek."

- Heyet, Halk Partisini ziyaret etti

Saner ve beraberindeki heyet daha sonra Halkın Partisini (HP) ziyaret etti.

HP Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme sonrası Saner ve HP Genel Başkanı Yenal Senin, açıklamalarda bulundu.

Saner, UBP ile HP'nin, daha önce hükümette de birlikte çalıştığını, yeni dönemde icraat hükümeti kurma kararlığını ortaya koyduklarını kaydetti.

Ekonomi ve salgın nedeniyle tüm dünyanın büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde bir an önce hükümet kurmanın zorunluluğunu omuzlarında hissettiklerini belirten Saner, HP'de de aynı iradeyi görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

- "Kesin karar vermiş değiliz"

HP Genel Başkanı Senin, iki parti arasında ön görüşme niteliği taşıyan bir toplantı yaptıklarını belirterek UBP'nin hükümet ve olası koalisyon ile ilgili görüşlerini dinlediklerini ifade etti. Senin, "İcraat hükümeti konusunda, bir takvimlendirme usulü bir koalisyon sürecini düşündüklerini bize aktardılar. HP olarak şu anda hükümete girip girmeme veya farklı modeller konusunda kesin karar vermiş değiliz. Değerlendirmelerimizi parti meclisinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Saner, daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisini (TDP) ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrası yaptığı açıklamada TDP olarak hükümete girmeyeceklerini söyledi.

Saner ve beraberindekiler daha sonra Demokrat Partiye (DP) ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Saner ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu açıklamalarda bulundu.

Geniş kapsamlı bir görüşme olduğuna işaret eden Saner, bu toplantıdan çıkacak kararları parti organlarında değerlendireceklerini dile getirdi. Saner, "Hem DP hem UBP ülkenin hükümetsiz kalmaması adına her türlü imkanı sonuna kadar zorlayacaktır." dedi.

Ataoğlu, halkın beklentisinin icraat hükümeti olduğuna dikkati çekerek "DP olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

- Son ziyaret YDP'ye

Saner, son olarak Yeniden Doğuş Partisini (YDP) ziyaret etti. Saner, sonuç odaklı, sürdürülebilir bir hükümet kurmak için UBP olarak en son çareyi dahi göz ardı etmeden çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise YDP'nin kurulacak hükümete makul bir tarihte seçime gidilmesi kaydıyla yeni kurulacak hükümete içeriden veya dışarıdan destek vereceğini dile getirdi.

- Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili desteği gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini Saner'e vermişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

