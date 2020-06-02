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Spor

KKTC’de futbol heyecanı 18 Haziran’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:07:37 -
KKTC’de futbol heyecanı 18 Haziran’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının 18 Haziran’da başlamasına karar verdi. Maçların seyircili ya da seyircisiz oynanmasına daha sonra karar verileceği ifade edildi.


Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile ara verilen liglerin durumuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. KTFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 18 Haziran’da başlamasına karar verdi. Toplantıda alınan kararlar şöyle:



- TFF’nin, KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlarımız ve hakemlerimizin testlerinin tamamlanmasına;


- 7 Haziran 2020 Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlamasına;


- Sadece Süper Lig ve 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18-19 Haziran 2020 tarihinde başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılmasına;


- Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılmasına;


- Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verilmiştir."

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