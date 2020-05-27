  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC’de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

KKTC’de 5 gün önce denizde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:35:07 -
KKTC’de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

KKTC’de 5 gün önce denizde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeni bulundu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Alagadi sahilinde 23 Mayıs günü 4 arkadaşı ile denize giden Mehmet Ceyhan (24) ile Gözde Nur Binbir (22), dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Sahil Güvenlik güçleri ile polis tarafından yapılan aramada Gözde Nur Binbir’in cansız bedenine ulaşılmış ancak Mehmet Ceyhan bulunamamıştı. Başlatılan arama çalışmaları havadan ve denizden devam ederken, Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeni olaydan 5 gün sonra bulundu. 5 gündür devam eden arama çalışmalarına Türk Barış Kuvvetlerine bağlı bir helikopter, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçılar katıldı.


Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı