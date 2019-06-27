KKTC’de ahlaksızlık

Hasan Türkmen Ankara

Batı kültürünün salgın hastalık gibi yayıldığı yavru vatan Kıbrıs’ta İslami değerler yok olmaya başladı. Gazetemiz Akit’in ulaştığı bilgilere göre Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden kalma tarihi Ağa Cafer Paşa Camii’nin hemen yanında bulunan vakıf arazilerinin gece kulüplerine kiralandığı ortaya çıktı. Osmanlı döneminde yapılan Girne’deki Baldöken Şehitliği’nin ise alkol şişeleriyle dolduğu, sapkınların zaman geçirdiği ve bir kısmının da otopark yapıldığı öğrenildi.

Çocuklara dini eğitim yok!

Gün geçtikçe Batı hayranlığının arttığı Kuzey Kıbrıs’ta çocuklara temel din eğitimi verilmiyor. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaklaşık 5 bin öğretmen varken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sadece 4 tane öğretmenin kadrolu olduğu belirtiliyor. Anayasal ve yasal olarak ilkokul 3. sınıftan itibaren zorunlu verilmesi gereken Din Kültürü dersi; Kıbrıs’ta 2 tane İlahiyat Fakültesi olup yeterli sayıda öğretmen bulunmasına rağmen atama yapılmadığı için verilmiyor. Bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Din-Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, “İki tane İlahiyat fakültesi var ama oradan atama yapılmıyor. 100 tane öğretmenin atamasını yapmaları lazım ki din eğitimi tabandan başlasın. Rum tarafında 3 yaşındaki çocuklar, kilise kreşlerine teslim ediliyor ama bizim çocuklar dinden uzaklaştırılıyor. Bizim tarafta dinini bilmeyen çocuklar yetiştiriliyor” şeklinde konuştu.

Caminin yanında gece kulübü!

Edinilen bilgiye göre Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta yapılan tarihi Ağa Cafer Paşa Camii’nin hemen yanındaki vakıf arazisi gece kulübü yapılarak, LGBTİ’lerin uğrak mekanına dönüştürüldü. Bir tarafta cemaat namaz kılarken diğer tarafta içki içilip ahlaksızlık yapılıyor.

Şehitlerimize saygısızlık!

Kıbrıs Girne’de Osmanlı Devleti tarafından yapılan Baldöken Şehitliği’nin bir bölümü otopark olarak kullanılıyor. Bir kısmının da, halka açık dinlenme parkı olarak kullanıldığı ve alkol içildiği belirtiliyor. Türkiye’nin şehitliğine sahip çıkması gerektiğini belirten Süleyman Çakır, “Şehitlerin üzerinde arabaların, insanların olması, içki satan büfelerin olması kimsenin vicdanını rahatsız etmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti’nin şehitliğine sahip çıkmasını istiyoruz. Osmanlı bizim ecdadımızdır. Bu şehitlik onlardan kalmadır, buna sahip çıkılsın” dedi.