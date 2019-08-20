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KKTC: Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, "Bu coğrafyada Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz. KKTC'de bunun rahatlığı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 21:28
KKTC: Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz

Tatar, Mersin'deki programı kapsamında, Erdemli Kaymakamlığını ziyaret etti. Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Tatar, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar, buradaki konuşmasında, Kıbrıs gazileri ve şehitleri sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu söyledi.

'MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

KKTC'nin Türkiye'yle iş birliği içerisinde bulunduğunu aktaran Tatar, "Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle iş birliği içerisinde. Bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın korunması ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için Türkiye ile büyük mücadelemiz devam ediyor. Bu coğrafyada daha güçlü olabilmek için bu mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Ziyarette Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Tatar'a el dokuması yörük kilimi hediye etti.

Tatar, daha sonra Erdemli Belediyesi Kıbrıs Şehitlik Parkı’nı gezdi, yetkililerden park hakkında bilgi aldı.

Programı kapsamında Afrin şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine yapılan “Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi"ni ziyaret eden Tatar, burada çocuklarla sohbet ederek, şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Tatar, buradaki ziyaretinin ardından Erdemli'de düzenlenen bir futbol turnuvasına katılarak burada futbolcularla kısa süre top oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatar, daha sonra Avgadı Yaylası'ndaki adı "Rauf Denktaş Sokak" olarak değiştirilen yere tabela astı.

'TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARA GELDİ'

Avgadı Yaylası'nda Kıbrıslı ve yayla sakinlerine hitap eden Tatar, Türkiye'yle birlikte Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmalarında çok önemli noktalara gelindiğini söyledi.  

Bu büyük başarıya beraber imza atıldığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de stratejik, denizlerde hak ve menfaatlerin korunması ile hava sahasında üstünlüğümüzün sağlanmasında daha da güçleneceğiz. KKTC halkının o topraklarda gelecek bulabilmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere katkı ve desteklerine buradan minnet duygularımı ifade istiyorum. Artık bu saatten sonra başka dünya devletlerinin veya Avrupa Birliği içerisinde bazı muhaliflerin asla KKTC ile Türkiye arasında oluşan bağların kopartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Gönül birliğimizin ve iş birliğimizin daha da yoğunlaştırılmasına vurgu yapmak istiyorum."

Türkiye'nin KKTC'ye desteklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Tatar, "Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik atılımları ve dünya ülkeleri arasındaki liderlik iddiaları bizleri çok mutlu etmektedir. Bu coğrafyada Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz. KKTC'de bunun rahatlığı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise KKTC halkının refahını yükselmek ve ekonomik açıdan daha iyi noktalara gelmeleri için her anlamda gayret gösterdiklerini dile getirdi.

KKTC'nin her zaman yanında olduklarını aktaran Su, "Gönüllerimiz ve kalbimiz bir. İlişkilerimizi daha ileriye götüreceğiz ve çok daha iyi bir noktaya gelmek için gayret edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:28
  1. Mersin
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