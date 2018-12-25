0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumu nasıl?

Yavru vatan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman son dakika olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Başbakan Tufan Erhürman göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı. Peki Tufan Erhürman sağlık durumu nasıl?

25 Aralık 2018 Salı 09:56
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumu nasıl?

Yavru vatan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman son dakika olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Başbakan Tufan Erhürman göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı. Peki Tufan Erhürman sağlık durumu nasıl?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu bildirildi.

Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği belirtildi. Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor. Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.

Tufan Erhürman kimdir?

Tufan Erhürman, 1970 yılında Lefkoşa‘da doğmuştur. Küçük Kaymaklı İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra, ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin en eski koleji olan Türk Maarif Kolejinde 1988 yılında tamamladı. 1988 yılında Üniversite eğitimi için Ankara‘ya gelerek Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde eğitimine başladı. 1992’de mezun oldu. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. 2001’de “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılında hukuk doçenti oldu.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde kamu hukuku alanında ders verdi. 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinin akademik kadrosunda bulundu. Tufan Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat‘ın müzakere heyetinde Kıbrıs Sorunu müzakerelerinde yer aldı. 1999-2004 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında görev alıp Türkiye’de ombudsman makamının tesis edilmesinde rol oynadı. 

Tufan Erhürman, 2013 yılında KKTC genel seçimlerinde (CTP) Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili olarak seçildi. 2015 yılında partisinin genel sekreterliğine getirildi. 13 Kasım 2016 tarihinden beri de Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanıdır. Tufan Erhürman, 7 Kasım 2015 tarihinde Çevre Mühendisi Nilden Bektaş ile KKTC, Dome hotelde evlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:56
  1. Ankara
  2. Tufan Erhürman sağlık durumu nasıl?
  3. Tufan Erhürman hastaneye mi kaldırıldı
  4. kktc başbakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
    1. Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucu..
    2. Arı kolonilerini kurtaran karar, bal..
    3. TCMB'den döviz depo ihalesi
    4. Usta sanatçı Serdar Gökhan'dan..
    5. Göreve yeni başlayan valinin acı sonu!
    6. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    7. Saadet Partisi belediye başkan..
    8. Emzirilen bebeğin zeka düzeyi artıyor
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD..
    10. Maden ve Petrol İşleri Genel..
    11. İYİ Parti belediye başkan adayları..
    12. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    13. Sağlık kuruluşlarında 86 bin ton tıbbi..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    15. Mustafa Canlı kimdir nerelidir?
    16. Saadet Partisi'nde kritik tarih belli..
    17. LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı
    18. Hülya Darcan kimdir nerelidir kaç..
    19. Ayağından asılacak kimdi, Zeki Alasya..
    20. ‘Zehir’ kitapta! Eroini bıraktırmadan..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!