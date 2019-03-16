0553 313 94 23

Kızların futbol sevgisi, ön yargıları yendi

- Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir köyde beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız futsal takımı, son 3 yılın il şampiyonu olmayı başardı- Beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer:"İnsanların, 'Kız çocuğu futbol mu oynar" görüşünü çocuklarının başarıları ve öğretmenlerimizin verdiği öz güvenle aştık"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:18
Kızların futbol sevgisi, ön yargıları yendi


TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki bir köyde, "Kızlar futbol oynar mı." sözüne aldırış etmeyen beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız futsal takımı, son 3 yılın il şampiyonu olmayı başardı.

Kuşcu Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer, 4 yıl önce okul bünyesinde kız futsal takımı kurmak için çalışma başlattı.

Ulaşer'in müracaat ettiği okul idaresi önce, "Burası köy. Burada kız futbol takımı mı olur, kızlar futbol oynar mı." diye karşı çıktı.

Öğrencilerin ailelerine ziyarette bulunarak onları ikna eden Ulaşer, okul idaresinin de onayını alarak 12 ortaokul öğrencisinden oluşan kız futsal takımı kurdu.

Turnuvalara katılmaya başlayan Kuşcu Köyü Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Tokat'ta üst üste 3 yıl şampiyon oldu. Türkiye Şampiyonalarına da katılan takım, çeşitli dereceler elde etti.

Okulun müdür yardımcısı Bahri Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından bu yana okulda görevli olduğunu söyledi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer'in kız futsal takımı kurmak istemesine okul idaresinin önce karşı çıktığını belirten Yiğit, "En yakınındaki ben bile, 'Hocam bu iş olmaz. Burası köy, kızların futbol oynamasına sıcak bakmazlar.' dedim. Eğitimci olarak biz bile buna karşı çıktık." dedi.

Buna rağmen okulda kız futsal takımı kurup, başarılı olduklarını dile getiren Yiğit, bunun da köydeki 7'den 70'e herkesi mutlu ettiğini ve saygı duyduklarını vurguladı.

Ulaşer de kız futsal takımı kurmak için görüştüğü okul idaresinin kendisine, "Aileler izin vermez." dediğini ancak kendisinin şansını denemek istediğini anlattı.

Birkaç aile ile görüşerek düşüncelerini değiştirmeyi başardığına işaret eden Ulaşer, "Son 3 yılın şampiyonu olan bir takım ortaya çıkardık. İnsanların, 'Kız çocuğu futbol mu oynar." görüşünü çocuklarının başarıları ve öğretmenlerimizin verdiği öz güvenle aştık." ifadesini kullandı.

Kız futsal takımı kaptanı Esmanur Bozkaya da daha önce hiç futbol oynamadığına dikkati çekerek, "Beden eğitimi öğretmenimiz bana futbol oynamayı isteyip istemediğimi sorduğunda önce korkmuştum ama sonra takım kurulup başarılar kazandık." diye konuştu.

Takım oyuncularından Tuğçe Temizel ise ailelerinin futbol oynamalarına önce izin vermek istemediğini dile getirerek, "Bize, 'Kızlar top oynayamaz, kızlar yapamaz. Sadece erkekler oynayabilir.' diyorlardı. Biz başlangıç yaptık. Üç yıldır da Tokat şampiyonuyuz. Ailelerimiz başarılarımızı görünce seviniyor. Artık bir şey demiyorlar." dedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:18
  1. Bahri Yiğit
  2. Futsal
  3. Hulusi Ulaşer
  4. Kuşçu Köyü Ortaokulu
  5. Tokat
  6. Yeşilyurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası değil, yeni bir aşamaya geçildi"
    1. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    2. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    3. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    5. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    6. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    7. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    8. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    9. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    10. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    11. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    12. Saadet Partisi’nden açıklama
    13. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    14. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    15. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    16. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    17. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    18. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    19. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    20. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler