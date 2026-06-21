  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O bölgede tansiyon yükseliyor: İHA'lar 2 bin km uzaklığı vurdu! Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli Öcalan Demokratik İslam Kongresi'ne mesaj gönderdi, cihad etmekten bahsetti! Fransız savaş gemisi Marmaris'te Katar'dan Trump'a 400 milyon dolarlık hediye! Özgür Özel'in yeni partisinin binası için açık adres verdi! İşte bu yüzden boykot! Sigorta devi Allianz'dan İsrail'e 2,6 milyar dolarlık destek! Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar! 21 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)
Yerel Kızını YKS’ye götürürken hayatını kaybetti
Yerel

Kızını YKS’ye götürürken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kızını YKS’ye götürürken hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce minibüsün ardından otomobilin çarptığı Ahmet Küçükkök (44), hayatını kaybetti.

Küçükkök'ün YKS'ye girecek kızını sınava götürmek için Antalya'ya gittiği öğrenildi. Kaza, saat 01.00 sıralarında Antalya- Alanya D-400 kara yolunun Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında meydana geldi. E.İ.'nin kullandığı tur minibüsü, iddiaya göre emniyet şeridinde duran vidanjöre ve aracın arka kısmını kontrol etmek için inen Ahmet Küçükkök'e çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Ü.D.'nin kullandığı otomobil de yola savrulan Ahmet Küçükkök'ün üzerinden geçti.

 

İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı Küçükkök'e ilk müdahalesinin ardından, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Ahmet Küçükkök, hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüleri E.İ. ve Ü.D. gözaltına alındı.

 

'KIZINI YKS'YE GÖTÜRMEK İÇİN GİDİYORDU'

Arkadaşının ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir TIR'ın kornaya basıp, selektör yaptığını belirterek, "TIR sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip, etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu" dedi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Milyonlarca öğrenci ter döktü! YKS'nin ilk oturumu sona erdi
Milyonlarca öğrenci ter döktü! YKS'nin ilk oturumu sona erdi

Eğitim

Milyonlarca öğrenci ter döktü! YKS'nin ilk oturumu sona erdi

YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti
YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti

Gündem

YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti

Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada
Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada

Gündem

Her sene aynı görüntü! YKS'de son dakika koşusu kamerada

Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!
Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

Eğitim

Milyonların gözü bu sınavda! YKS maratonunda son perde YDT ile başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23