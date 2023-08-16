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Gündem “Kızımı kandırıp dağa kaçırdılar”
Gündem

“Kızımı kandırıp dağa kaçırdılar”

Yeniakit Publisher
2023-08-16 14:19:00 -
"Kızımı kandırıp dağa kaçırdılar"

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin oturma eylemi 110’uncu haftaya girerken aile sayısı ise 45’e yükseldi.

MUŞ

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı 45 oldu.


Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin oturma eylemi 110’uncu haftaya girerken aile sayısı ise 45’e yükseldi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.


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Malazgirt’in Bahçe köyünde, yaklaşık 20 yıl önce kaçırılan oğlu Muhittin Vural ve 6 yıl önce kaçırılan kızı Elif Vural için eyleme katılan baba Reşit Vural, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek vermeye başladı. Vural, “Ben çocuklarımı istiyorum. Biz perişan durumdayız. Oğlumu ve kızımı istiyorum. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Kızım okul okuyordu. O zaman cebimde 10 liram varsa onun 5 lirasını kızıma veriyordum, 5 lirası bana kalıyordu. Eve aç gidiyordum ama gocunmuyordum. Allah kabul etmesin. Gelip kızımı kandırıp dağa kaçırdılar. Kızım götürüldüğünde 14 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşlarında var. Ben buraya gelmişim ve çocuklarımı istiyorum” dedi.


Çocuğunun fotoğraflarıyla eyleme katılan acılı baba Yılmaz Direk ise oğlunu HDP’den alacağını ifade ederek, “Ben çocuğumu HDP’den alacağım. Benim çocuğum yeter ki bana bir ‘alo’ desin, ben onu alırım. Çocuğumu onlara yem etmem. Benim çocuğumun yeri dağ değil, devlet kapısında görev yapmaktır, güzel bir hayat yaşamaktır. Allah devlete zeval vermesin. Adem, sen çık gel. Bizim tek varlığımız sensin ona göre bizi düşün ve çık gel” ifadelerini kullandı.

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