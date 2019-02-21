Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde (ÇATOM) kurs gören kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlamak için mantı açıp, satıyor.

Kızıltepe ilçesindeki ÇATOM’a gelen kadınlar, burada dikiş nakış, okuma yazma, bağlama gibi farklı kurslar görüyor. Merkezde eğitim gören kadınlardan 10’u, aile bütçelerine katkı sunmak için mantı açıp satmaya başladı. Sipariş üzerine çalışan kadınlar, 25 liradan sattıkları mantının talebine yetişemez duruma geldi.

Keçe Ustası olan Halime Denktaş, mantı açmayı öğrendikten sonra kurstaki diğer kadınlara da öğretti. Kadınların büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu anlatan Denktaş, "Bayanlar burada dikiş nakış, takı tasarım, el sanatları, keçe kursu görüyor. Sonra mantı açmayı düşündük, hiç olmasa kadınlarımız gelip dikişini yaptıktan sonra mantısını açıp para konusunda aile bütçesine de katkı sunuyor. Bu şekilde mantı işine devam ediyoruz. Lokantalar sipariş veriyor bizde yapıyoruz. Buraya gelen misafirler de alıyor. Dün 3 kişi geldi mantıyı gördü, canları çekti ve birer kilo mantı aldılar" dedi.

Kursiyer kadınlar da dayanışma içerisinde hamuru hazırlayıp mantı yaptıklarını ifade etti. Kadınlar, azda olsa aile bütçelerine katkı sundukları için mutlu olduklarını kaydetti.