0553 313 94 23

Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde (ÇATOM) kurs gören kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlamak için mantı açıp, satıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:14
Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde (ÇATOM) kurs gören kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlamak için mantı açıp, satıyor.


Kızıltepe ilçesindeki ÇATOM’a gelen kadınlar, burada dikiş nakış, okuma yazma, bağlama gibi farklı kurslar görüyor. Merkezde eğitim gören kadınlardan 10’u, aile bütçelerine katkı sunmak için mantı açıp satmaya başladı. Sipariş üzerine çalışan kadınlar, 25 liradan sattıkları mantının talebine yetişemez duruma geldi.


Keçe Ustası olan Halime Denktaş, mantı açmayı öğrendikten sonra kurstaki diğer kadınlara da öğretti. Kadınların büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu anlatan Denktaş, "Bayanlar burada dikiş nakış, takı tasarım, el sanatları, keçe kursu görüyor. Sonra mantı açmayı düşündük, hiç olmasa kadınlarımız gelip dikişini yaptıktan sonra mantısını açıp para konusunda aile bütçesine de katkı sunuyor. Bu şekilde mantı işine devam ediyoruz. Lokantalar sipariş veriyor bizde yapıyoruz. Buraya gelen misafirler de alıyor. Dün 3 kişi geldi mantıyı gördü, canları çekti ve birer kilo mantı aldılar" dedi.


Kursiyer kadınlar da dayanışma içerisinde hamuru hazırlayıp mantı yaptıklarını ifade etti. Kadınlar, azda olsa aile bütçelerine katkı sundukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:14
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    1. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    2. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    3. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    4. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    5. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    6. Borsa ilk yarıda yükseldi
    7. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    8. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    9. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    10. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    11. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    12. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    13. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    14. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    15. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    16. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    17. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    18. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    19. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    20. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı