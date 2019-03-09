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Kızılordu Büyükçekmece’de konser verdi

Türkiye-Rusya Kültür Turizm yılı etkinlikleri kapsamında Kızılordu Korosu Büyükçekmece’de unutulmaz bir konser verdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 20:10
Kızılordu Büyükçekmece’de konser verdi

Türkiye-Rusya Kültür Turizm yılı etkinlikleri kapsamında Kızılordu Korosu Büyükçekmece’de unutulmaz bir konser verdi. Konsere Türkiye’de yaşayan Ruslar akın etti.


Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük ordu korusu olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Büyükçekmece’de sahne aldı. Konserde, Rusya’nın "Onurlu Sanatçı" payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev’in yanı sıra uluslararası yarışmalardan ödül ile dönen Maksim Maklakov da solist olarak sahneye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda sahne alan 120 kişilik ekip, "Kalinka" ve "Korobeyniki" gibi sevilen Rus şarkılarının yanı sıra "Ah Bu Hayat Çekilmez", "Çanakkale Türküsü" ve "Ceddin Deden" adlı Türkçe eserleri de yorumladı. Konseri izlemek isteyen vatandaşlar ise saatler öncesinden kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konser vatandaşlardan tam not aldı. Ayrıca konsere Türkiye’de yaşayan Ruslar da büyük ilgi gösterdi.


Koronun Türkiye temsilcisi Armoni Organizasyon’dan Esad Burak Ekşi ise yaklaşık 15 yıldır koronun temsilciliğini yaptıklarını söyleyerek, "Bu yılın özellikle Türkiye Rusya Kültür ve Turizm Yılı olması sebebiyle öncelikle İstanbul’da 4 konserimiz hemen arkasından da Ankara’da 2 konserimiz var. Yurt dışı turnelerimiz de bir yandan devam ediyor" dedi.



“Türk seyircisini çok seviyoruz”


Koronun baş sanatçısı ve Rusya Onur sanatçısı Vadim Ananyev ise Türk seyircilerinin pozitif enerjisini her zaman hissettiklerini belirterek, “Geçen yıl 90. yıl dönümümüzü kutladık. Kurucumuz Aleksandrov koromuz için çok büyük hedefler ortaya koymuştu. Onun sayesinde topluluğumuz içerisinde yerel enstrümanlardan tutun da modern çalgılara kadar birçok müzikal alet yer alıyor. Bale grubumuz, koromuz var. Bunun için her nereye gidersek gidelim, ülkemizi en yüksek seviyede temsil edebileceğimize inanıyorum. Dünyanın her ülkesinde, Türkiye olsun, Fransa olsun bizi çok sıcak karşılıyorlar. Konser programlarımız da çok renklidir" diye konuştu.


Türkiye’yi çok sevdiklerine vurgu yapan Ananyev, "Senelerdir buraya geliyoruz. Düşündüm son birkaç yıldır hep Mart ayında gelmişiz. İlkbaharda gelmek ayrı bir güzellik. Bizim duygularımız da bahar gibi heyecanlı her zaman. Ayrıca Türk seyircisini de çok seviyoruz, çok pozitifler. Türkiye’ye sadece tatil için gelmeyi değil, konser vermek için gelmeyi de çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:10
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