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Aktüel Kızılhaç Gazze'de Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardımda bulundu
Aktüel

Kızılhaç Gazze'de Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardımda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:07:00 -
Kızılhaç Gazze'de Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardımda bulundu

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına tıbbi yardım sağladı.

ICRC'nin 5 kamyondan (160 koli) oluşan tıbbi yardımı, "sterilizasyon malzemelerine ek olarak maskeler, eldivenler ve koruyucu giysiler" gibi Kovid-19'u önleyici ürünler içeriyor.

ICRC'ye göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına 25, Askeri Sağlık Hizmetleri Kurumuna 25 ve Filistin Kızılayına 110 koli tıbbi yardım teslim edildi. ICRC Gazze Ofisi Müdürü Ignacio Casares de yardımların tesliminde hazır bulundu.

Casares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ve karantina merkezlerine ICRC'nin kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan ve sterilizasyon malzemesi dağıttığını söyledi.

Virüsün yayılmasını kontrol etmek için tüm insani yardım kuruluşlarının her türlü çabayı göstermesi gerektiğini belirten Cesares, Gazze'de Kovid-19'un yayılmasından endişe duyduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve insan hakları örgütlerinin verilere göre, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı 14 yıllık abluka nedeniyle sağlık sektörü Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi sıkıntıya sokacak şekilde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşıyor.

- Gazze'de vaka sayıları endişe verici

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bölgede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 304'e yükseldi, vaka sayısı ise 36 bini aştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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